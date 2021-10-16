عمره نحو 200 عام.. بيع مجهر عائلة داروين في مزاد علني (صور)

يعرض مجهر أعطاه عالم الطبيعة البريطاني، تشارلز داروين، لابنه ليونارد، وبقي متوارثا في العائلة لما يقرب من 200 عام، في مزاد في ديسمبر، ومن المتوقع أن يباع بما يصل إلى 480 ألف دولار.

وقالت دار كريستيز للمزادات، إن هذا المجهر صممه تشارلز غولد لشركة كاري في عام 1825 تقريبا، وهو أحد 6 مجاهر باقية مرتبطة بداروين.

ويتزامن تاريخ تصنيعه مع الوقت الذي كان داروين يدرس فيه الكائنات الحية مثل المرجان وشقائق النعمان البحرية.

Reuters

وقال جيمس هيسلوب، رئيس قسم الأدوات العلمية والكرة الأرضية والتاريخ الطبيعي في كريستيز: "إنه أمر مبهر بشكل لا يصدق النظر في هذا ورؤية العالم المجهري الذي كان داروين قد رآه في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر".

ونشر داروين عمله الرائد "أصل الأنواع" في عام 1859.

Reuters

وسيعرض المجهر في مزاد كريستيز للكتب والمخطوطات القيمة في 15 ديسمبر القادم، ويقدر سعره ما بين 250 ألفا و 350 ألف جنيه إسترليني (ما بين 343050 و480270 دولارا).

وقال هيسلوب إن "تشارلز داروين أحد أكبر الأسماء في تاريخ العلوم، وهواة جمع ما يخص داروين منتشرون بالفعل في كل أنحاء العالم".

المصدر: رويترز