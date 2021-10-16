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مقتل 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزلال في جزيرة بالي

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مقتل 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزلال في جزيرة بالي
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة في جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ووفقا للمسح الجيولوجي (USGS) ، وقع زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة في "الساعة 23.18 يوم الجمعة بالتوقيت العالمي" على عمق 10 كيلومترات.

وقال رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث في إقليم بالي إن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة بانجلي، وآخر في كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا في الجزيرة.

المصدر: نوفوستي

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