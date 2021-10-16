موظفون في "بوينغ" يحتجون ضد إلزامية التطعيم بلقاح "كوفيد-19"

نظم نحو 200 من موظفي شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات احتجاجا أمس الجمعة في مدينة إيفريت شمالي سياتل على شرط الشركة ضرورة حصول العمال الأمريكيين على تطعيم ضد كوفيد-19.

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وقالت بوينغ يوم الثلاثاء، إنها ستطلب تطعيم موظفيها الأمريكيين البالغ عددهم 125 ألف موظف، بحلول الثامن من ديسمبر، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن.

ويواجه بايدن وفريقه صعوبة في التغلب على جائحة كورونا، لأن قطاعا كبيرا من سكان الولايات المتحدة لا يزال يرفض أخذ اللقاحات الآمنة والمتاحة على نطاق واسع.

وأشار العديد من موظفي بوينغ في الاحتجاج، إلى أنهم تقدموا بطلبات لإعفائهم من التطعيم.

وقال أحد مهندسي إلكترونيات الطيران "إنه خياري وهو جسدي. إنه عقار تجريبي يُعطى في حالة الطوارئ الزائفة".

وأضاف أحد المهندسين أنه قد يسعى للتقاعد المبكر بدلا من الامتثال لهذ الأمر. وأكد موظف آخر يبلغ من العمر 20 عاما على أنه سيبحث عن وظيفة جديدة بدلا من أخذ لقاح كوفيد-19، وأثار ادعاءات غير صحيحة بشأن اللقاح قائلا "اللقاح ليس آمنا ولم يتم تأكيده وغير فعال".

Reuters موظفو بوينغ يحتجون ضد التطعيم الإجباري لكورونا

Reuters موظفو بوينغ يحتجون ضد التطعيم الإجباري لكورونا

المصدر: رويترز