واشنطن تعرض تعويضات مادية لعائلات ضحايا هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مبالغ مالية لم تحدد قيمتها لعائلة 10 مدنيين قتلوا بالخطأ في هجوم فاشل بطائرة أمريكية مسيرة في أفغانستان في أغسطس الماضي.

وقال البنتاغون إنه تعهد بتقديم مبالغ مالية على سبيل الهبة، بالإضافة إلى العمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لدعم بقية أفراد الأسرة الذين يرغبون في الانتقال إلى الولايات المتحدة.

ووقع الهجوم الخطأ بطائرة مسيرة في الأيام الأخيرة قبيل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

واعتذر الجيش الأمريكي في وقت سابق عن الهجوم الذي وقع في كابل يوم 29 أغسطس وأودى بحياة 10 مدنيين، بينهم سبعة أطفال، ووصفه بأنه "خطأ مأساوي".

وكانت وزارة الدفاع قد قالت، بعيد الهجوم، إن الهجوم استهدف انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي كان يمثل تهديدا وشيكا للقوات التي تقودها واشنطن أثناء انسحابها من أفغانستان.

وأثار فشل المخابرات الأمريكية هذا في تحديد الهدف أسئلة حول المخاطر المستقبلية، وما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع رصد التهديدات القادمة من أفغانستان بعد رحيلها من هناك.

المصدر: رويترز