مساعد بيل كلينتون: الرئيس الأسبق يتعافى من عدوى مسالك بولية

قال مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إن الأخير يتعافى من عدوى بالمسالك البولية، مضيفا أنه يرقد في قسم العناية المركزة بالمستشفى لكنه لا يتلقى "رعاية وحدة العناية المركزة".

ولم يوضح المساعد، الذي تحدث للصحفيين في المستشفى بشرط عدم ذكر اسمه، سبب وجود كلينتون في وحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أنه يعاني من عدوى في المسالك البولية انتشرت إلى مجرى الدم، لكنه يتحسن.

وأضاف أن حالته المعنوية جيدة وأنه يقرأ الكتب ويشاهد التغطية التلفزيونية حول دخوله المستشفى.

ويوم الجمعة أيضا قال الرئيس جو بايدن إنه اتصل هاتفيا للاطمئنان على كلينتون، مضيفا أنه يبدو بحالة جيدة.

المصدر: "أسوشيتد برس"