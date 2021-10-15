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ألمانيا.. احتجاجات عنيفة بعد إجلاء الشرطة العشرات عن مخيم يساري عشوائي (صور + فيديو)

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ألمانيا.. احتجاجات عنيفة بعد إجلاء الشرطة العشرات عن مخيم يساري عشوائي (صور + فيديو)
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احتجاجات في برلين
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شهدت العاصمة الألمانية برلين احتجاجات عنيفة بعد أن نفذت الشرطة حكما لصالح مالك أرض أقيم عليها مخيم لمجموعة من النشطاء اليساريين.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن إخلاء المخيم تم، لكن الرافضين للقرار قاموا بتحطيم زجاج سيارات وأشعلوا النيران والألعاب النارية.

وانتشرت شرطة برلين بمعدات ثقيلة في ساعة مبكرة من الصباح لإخلاء المخيم العشوائي الذي استمر نحو 30 عاما بالقرب من مكان جدار برلين، بينما تجمهر متظاهرون يساريون لحماية الموقع المعروف باسم مخيم "كوبي".

وقبيل تحرك الشرطة لإخلاء المخيم، حيث يعيش نشطاء مرتبطون بأوساط "الأناركيين" (الفوضويين) في مقطورات، حُطمت نوافذ سيارات في المنطقة وألقيت عبوات طلاء على مبان خلال الليل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه تم إضرام النار في العديد من السيارات، وتهشيم زجاج 11 سيارة، وتحطيم نوافذ مبان في المنطقة.

واحتُلت المنطقة الواقعة على شريط الجدار في برلين الشرقية عام 1990، أي العام الذي أعقب سقوط الجدار، ويعتبر المخيم واحدا من آخر المشاريع الرمزية للأوساط اليسارية في برلين.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية

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