شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في مقتل برلماني طعنا ووسائل إعلام تكشف أصول الجاني

قالت شرطة مقاطعة إسيكس البريطانية إن ضباط مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق في مقتل النائب عن حزب المحافظين السير ديفيد أميس.

وأوضحت صحيفة "الأندبندنت" أن المشتبه به في طعن النائب رجل بريطاني من أصول صومالية يبلغ من العمر 25 عاما، وقد قُبض عليه "على الفور" بعد وصول الضباط، وتم العثور على سكين بحوزته.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أن أميس فارق الحياة متأثرا بالجروح التي أصيب بها إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة يوم الجمعة.

وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن أميس البالغ من العمر 69 عاما تعرض للطعن عدة مرات، أثناء لقاء انتخابي مع الناخبين المحليين في كنيسة بلفيرس الميثودية في بلدة لي-آن-سي، إذ دخل رجل مجهول إلى المبنى وهاجم البرلماني بسكين.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية