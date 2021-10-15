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السلطات التركية توقف 5 أشخاص مشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

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السلطات التركية توقف 5 أشخاص مشتبه بانتمائهم لـ
Reuters
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أوقفت السلطات التركية اليوم الجمعة، 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" في عمليات أمنية متزامنة في 3 ولايات.

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وقالت ولاية قهرمان مرعش (جنوب البلاد) في بيان إن "قوات الدرك نفذت فيها عمليات متزامنة بالإضافة لولايتي غازي عنتاب وإسطنبول".

وأفاد البيان أنه تم خلال العملية القبض على 5 مشتبهين شاركوا سابقا في أنشطة تنظيم "داعش" بمناطق الصراع في سوريا.

وكشف البيان أن "الفرق نفذت العمليات في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وأنه تمت إحالة الموقوفين إلى السلطات العدلية".

المصدر: الأناضول

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