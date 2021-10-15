 
مباشر
عاجل
نائب بريطاني يتعرض لعملية طعن

قرويون غاضبون يطبقون "قانون الغابة" على رجل اعترف بقتل عشرات الأطفال في كينيا

أخبار العالم

قرويون غاضبون يطبقون
AP
ماستن وانجالا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riit

قالت الشرطة في كينيا إن رجلا اعترف بقتل عشرات الأطفال وهرب من الاعتقال هذا الأسبوع قُتل على يد حشد من السكان المحليين في مقاطعة بونغوما.

إقرأ المزيد
العثور على العداءة الكينية تيروب الفائزة ببرونزية بطولة العالم ميتة
العثور على العداءة الكينية تيروب الفائزة ببرونزية بطولة العالم ميتة

وأكد مساعد مفوض المقاطعة، كورنيليوس نياريباي، مقتل ماستن وانجالا، يوم الخميس، وجاء القتل بالقرب من منزله في مقاطعة بونغوما، بعد يوم من فراره من معتقل الشرطة في نيروبي.

وقالت الشرطة إنه تم التعرف على هوية وانجالا بعد انضمامه إلى مباراة لكرة القدم ولعبه مع السكان المحليين، ثم تتبعه بعض من السكان المحليين وضربوه حتى الموت.

وقالت مديرية التحقيقات الجنائية بالشرطة الكينية في تغريدة اليوم الجمعة " ساد قانون الغابة كما يطبقه القرويون الغاضبون".

من جهتها قالت السلطات إن وانجالا اعترف بقتل 12 طفلا في مقاطعات نيروبي وماشاكوس وبونغوما عندما ألقي القبض عليه في يوليو. وبحسب ما ورد كان وانجالا يتظاهر بأنه مدرب كرة قدم لجذب الأطفال الضحايا. وتم انتشال جثث خمسة من ضحاياه حتى الآن.

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا