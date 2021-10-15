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ميركل في تركيا غدا بدعوة من أردوغان

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ميركل في تركيا غدا بدعوة من أردوغان
AP
أنغيلا ميركل
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من المقرر أن تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، غدا السبت، زيارة إلى تركيا، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وحسب بيان دائرة الاتصال التركية، اليوم الجمعة، سيبحث الجانبان في إسطنبول العلاقات الثنائية، والخطوات الضرورية من أجل تطوير التعاون بين البلدين.

وسيتناول أردوغان وميركل في اجتماعهما، العلاقات التركية الأوروبية، والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا وأفغانستان.

المصدر: الأناضول

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