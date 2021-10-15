بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة "طالبان"

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة "طالبان".

وصرح الرئيس اليوم الجمعة، بأنه سيكون من الصعب على "طالبان" التخلي عن مصدر دخل مثل تهريب المخدرات.

وقال بوتين إن هناك 2000 مقاتل من تنظيم "داعش" في شمال أفغانستان، ويخطط قادتهم للتأثير على دول ومناطق أخرى في روسيا.

يتبع ..