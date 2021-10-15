مسؤول أوروبي: إيران غير مستعدة لاستئناف مباحثات فيينا وتريد مناقشة النصوص أولا

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن إيران غير مستعدة للعودة للمباحثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، وإن فريقها الجديد للمباحثات يريد مناقشة النصوص التي ستطرح.

وقال المسؤول الأوروبي للصحفيين شريطة عدم الإفصاح عن هويته: "إنهم غير مستعدين بعد للحوار في فيينا"، مضيفا أنه يعتقد بأن طهران "عازمة بالتأكيد على العودة إلى فيينا وعلى إتمام المباحثات".

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وزار إنريكي مورا، مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مهمة تنسيق المباحثات، طهران أمس الخميس للاجتماع مع أعضاء من فريق التفاوض الإيراني، بعد أربعة شهور من توقف المباحثات بين إيران والقوى العالمية.

وقبيل زيارة مورا قال دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إن الزيارة جاءت في وقت حساس، مضيفين أنه لا يمكن اعتبار أن الأمور "تمضي كالمعتاد" نظرا لتصاعد أنشطة إيران النووية وتعثر المباحثات.

المصدر: رويترز