تركيا تعلن تحييد 13 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rigr
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييدها 13 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق خلال اليومين الأخيرين.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، اليوم الجمعة، أنه "جرى تحييد العدد المذكور من الإرهابيين في مناطق عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة".
وأكدت وزارة الدفاع مواصلة القوات التركية تدمير أوكار الإرهابيين في شمال العراق.
وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) المتمركزين في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق.
المصدر: الأناضول
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.