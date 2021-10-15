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تركيا تعلن تحييد 13 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق

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تركيا تعلن تحييد 13 عنصرا من
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييدها 13 عنصرا من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق خلال اليومين الأخيرين.

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وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، اليوم الجمعة، أنه "جرى تحييد العدد المذكور من الإرهابيين في مناطق عمليتي مخلب البرق ومخلب الصاعقة".

وأكدت وزارة الدفاع مواصلة القوات التركية تدمير أوكار الإرهابيين في شمال العراق.

وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي) المتمركزين في مناطق متينا وأفشين-باسيان بشمال العراق.

المصدر: الأناضول

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