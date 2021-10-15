14 مدعيا عاما من ولايات أمريكية يضغطون على "فيسبوك" بشأن نشر معلومات خاطئة عن اللقاحات

بعث المدعون العامون في 14 ولاية أمريكية برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" يسألون فيه عما إذا كان كبار ناشري معلومات خاطئة عن اللقاحات المضادة لكورونا قد تلقوا معاملة خاصة.

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وفي الخطاب الذي أرسل يوم الأربعاء قال 14 مدعيا عاما ينتمون للحزب الديمقراطي، إن لديهم "قلقا بالغا" إزاء أنباء ترددت في الآونة الأخيرة بأن "فيسبوك" تحتفظ بقوائم أعضاء تلقوا معاملة خاصة ويريدون معرفة ما إذا كان "ناشرو المعلومات المغلوطة" جزءا من تلك القوائم.

ويصف مركز مكافحة الكراهية الرقمية "قائمة المعلومات المغلوطة" بأنها تضم 12 مناهضا للتطعيم مسؤولين عن نشر نحو ثلثي المحتوى المشكك في اللقاحات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث باسم "فيسبوك" أليكس بورجوس، إلى تصريحات سابقة للشركة مفادها أنها أزالت أكثر من 35 من الصفحات والمجموعات والحسابات على "فيسبوك" أو "إنستغرام" مرتبطة بهؤلاء الاثني عشر شخصا، بما في ذلك شخص واحد على الأقل يرتبط بكل منهم وذلك لـ"انتهاك سياساتها"، كما فرضت عقوبات على بعض نطاقات مواقع الإنترنت الخاصة بهم.

وانتشرت معلومات مضللة حول فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك "فيسبوك" و"تويتر" وموقع "يوتيوب" التابع لشركة "ألفابت".

ويتهم باحثون ومشرعون شركة "فيسبوك" منذ فترة بالإخفاق في مراقبة المحتوى الضار على منصاتها.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في يوليو، إن منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" "تقتل الناس" حيث تسمح بنشر معلومات مضللة حول لقاحات فيروس كورونا على منصتها.

المصدر: رويترز