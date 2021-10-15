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إيران تأسف لإطلاق النار على المحتجين في لبنان وتقول إن بيروت ستتغلب على الفتن المدعومة من إسرائيل

أخبار العالم

إيران تأسف لإطلاق النار على المحتجين في لبنان وتقول إن بيروت ستتغلب على الفتن المدعومة من إسرائيل
Reuters
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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها إزاء إطلاق النار على المحتجين السلميين في لبنان، ودعت المسؤولين اللبنانيين لتحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن "طهران دانت مقتل محتجين في لبنان وشددت على أن بيروت ستتغلب على الفتن المدعومة من إسرائيل".

هذا وأعلن الصليب الأحمر اللبناني اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 7 قتلى حتى الساعة و32 جريحا، بعضهم إصاباتهم بليغة.

ووصفت السلطات اللبنانية أحداث الطيونة بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

المصدر: "رويترز" + RT

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