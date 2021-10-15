كوريا الجنوبية تبدأ رفع القيود الصارمة قبل التحول إلى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية أنها سترفع القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل، حيث تستعد البلاد للدخول في مرحلة "التعايش" مع الفيروس، وسط ارتفاع مستويات التطعيم.

وتعمل لجنة جديدة تم إنشاؤها هذا الأسبوع على وضع خطة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، بعد رفع القيود الصارمة المفروضة، وسط توقعات بأن يصل عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في نوفمبر المقبل إلى 80% من السكان.

ومن المقرر السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 8 أشخاص في العاصمة والمدن المجاورة لها و10 أشخاص في المناطق الأخرى ابتداء من يوم 18 أكتوبر الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء كيم بو-غيوم، تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي خلال اجتماع ترأسه للاستجابة لفيروس كورونا اليوم الجمعة في المجمع الحكومي في سيئول.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 8 أشخاص، بما في ذلك 4 أشخاص تم تطعيمهم بالكامل، في العاصمة والمدن المجاورة لها.

كما قررت الحكومة السماح للملاعب الرياضية في الهواء الطلق، بقبول الأشخاص المطعمين بالكامل، شريطة ألا تتجاوز نسبة الحضور 30% من السعة الإجمالية.

ولم تفرض كوريا الجنوبية إغلاقا كاملا، لكنها كانت تخضع لقيود صارمة للتباعد الاجتماعي، بما في ذلك الحد الأقصى للتجمعات التي تضم أكثر من شخصين بعد الساعة 6 مساء.

المصدر: رويترز + يونهاب