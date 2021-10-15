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فنزويلا تحصل على شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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فنزويلا تحصل على شحنة جديدة من لقاح
Reuters LEONARDO FERNANDEZ VILORIA
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حصلت فنزويلا يوم الخميس على شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشار الحساب الرسمي للقاح الروسي على "تويتر" إلى أن هذه الشحنة ستستخدم ضمن البرنامج الوطني الفنزويلي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

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وتعتزم السلطات الفنزويلية تطعيم 70% من سكان البلاد ضد الفيروس حتى نهاية أكتوبر الجاري، وإيصال تلك النسبة إلى ما بين 80 و90% حتى شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن فنزويلا تستخدم لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي طوره مركز غاماليا للأبحاث، إضافة إلى لقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

المصدر: "نوفوستي"

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