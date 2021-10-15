فنزويلا تحصل على شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي
Reuters LEONARDO FERNANDEZ VILORIA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rie1
حصلت فنزويلا يوم الخميس على شحنة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.
وأشار الحساب الرسمي للقاح الروسي على "تويتر" إلى أن هذه الشحنة ستستخدم ضمن البرنامج الوطني الفنزويلي لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا.
وتعتزم السلطات الفنزويلية تطعيم 70% من سكان البلاد ضد الفيروس حتى نهاية أكتوبر الجاري، وإيصال تلك النسبة إلى ما بين 80 و90% حتى شهر ديسمبر المقبل.
يذكر أن فنزويلا تستخدم لقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي طوره مركز غاماليا للأبحاث، إضافة إلى لقاح شركة "سينوفارم" الصينية.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.