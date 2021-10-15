باكستان تندد بتصريحات وزير هندي بشأن "ضربة عسكرية جراحية" في كشمير

نددت وزارة الخارجية الباكستانية بتصريحات وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، التي أعاد فيها التذكير بالضربة العسكرية "الجراحية" على كشمير في 2016.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان يوم الخميس إن "القيادة السياسية الباكستانية تندد بتصريحات الهند وتعتبرها غير مسؤولة عن قيادات حزب "بهارتيا جانتا" الحاكم والتي تهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "الهند تريد إبعاد أنظار العالم والقوى في المنطقة عن ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان في إقليم كشمير وتريد أن تحمل باكستان كل قراراتها الخاطئة التي تتخذها هذه الحكومة في نيودلهي".

وذكر بيان الخارجية الباكستانية أن "إسلام آباد لديها القدرة الكافية للرد على أية مغامرة هندية قد تقدم عليها نيولدهي".

يذكر أن الشرطة الهندية أعلنت الاثنين الماضي عن احتجاز أكثر من 700 شخص في إقليمي جامو وكشمير، ردا على مقتل سبعة مدنيين في الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة تلفزيون "إن دي تي في".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"