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واشنطن: تركيز مجلس حقوق الإنسان على إسرائيل "غير متناسب" وسنعارض ذلك

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واشنطن: تركيز مجلس حقوق الإنسان على إسرائيل
Reuters المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس
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أعلنت واشنطن أن لديها مخاوف بشأن "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، وقالت إنها ستعارض تركيزه "غير المتناسب" على إسرائيل.  

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وبعد إعادة انتخاب الولايات المتحدة لعضوية المجلس، الذي يعد أعلى هيئة حقوقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن لدى بلاده "مخاوف تجاه المجلس"، وأضاف: "سنعارض بشدة تركيز المجلس غير المتناسب على إسرائيل، حيث يتضمن جدول الأعمال الدائم للمجلس بندا دائما فقط يستهدف دولة واحدة"، في إشارة منه إلى إسرائيل.

وأشار برايس إلى أن "الولايات المتحدة ستضغط أيضا ضد انتخاب دول لها "سجلات مروعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

 

المصدر: "رويترز"

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