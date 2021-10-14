وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان يستعرضون سير تطبيق الاتفاقات بشأن قره باغ

استضافت العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم الخميس اجتماعا بين وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وأذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا، أرارات ميرزويان، بشأن الوضع في إقليم قره باغ.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الاجتماع الثلاثي عقد بمبادرة من موسكو، مشيرة إلى أن الوزراء استعرضوا سير تطبيق الاتفاقات الثلاثية بين دولهم بشأن قره باغ، في ظل اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتبني زعماء دولهم في التاسع من نوفمبر 2020 بيانا مشتركا عن الوقف التام لإطلاق النار وكافة الأعمال القتالية بين الجانبين الأرمني والأذربيجاني في الإقليم المتنازع عليه.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، حسب البيان، على أن معظم بنود البيان الثلاثي تطبق بنجاح، مع الاتفاق على تكثيف العمل على المسائل المتبقية.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي رحب بتأكيد أذربيجان وأرمينيا سعيهما المشترك إلى تطبيع العلاقات الثنائية وأبدى استعداده للإسهام بكافة الوسائل المتوفرة في هذه العملية وكذلك ضمن إطار مجموعة مينسك الخاصة بنزاع قره باغ التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكد البيان أن لافروف أجرى أيضا محادثات ثنائية منفصلة مع كل من نظيريه الأرمني والأذربيجاني بحث معهما خلالها مسائل مطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

المصدر: RT