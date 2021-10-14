ميركل: أوروبا يمكنها التعامل مع صعود الصين بشرط!

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن أوروبا لا يمكنها التعامل مع تزايد نفوذ الصين إلا إذا تحدثت بصوت واحد، ودعت للمزيد من توحيد المواقف في القارة الأوروبية.

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وأضافت ميركل، اليوم الخميس، في إسبانيا بعد حصولها على جائزة كارلوس الخامس: "كيفية تعاملنا مع صعود الصين كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تحدث أوروبا بصوت واحد".

وأكدت أن "أوروبا قوية بقدر اتحادها".

المصدر: رويترز