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ميركل: أوروبا يمكنها التعامل مع صعود الصين بشرط!

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ميركل: أوروبا يمكنها التعامل مع صعود الصين بشرط!
Reuters
ميركل تتحصل على جائزة كارلوس الخامس في إسبانيا
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قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن أوروبا لا يمكنها التعامل مع تزايد نفوذ الصين إلا إذا تحدثت بصوت واحد، ودعت للمزيد من توحيد المواقف في القارة الأوروبية.

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وأضافت ميركل، اليوم الخميس، في إسبانيا بعد حصولها على جائزة كارلوس الخامس: "كيفية تعاملنا مع صعود الصين كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تحدث أوروبا بصوت واحد".

وأكدت أن "أوروبا قوية بقدر اتحادها".

المصدر: رويترز

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