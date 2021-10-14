المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني في طهران
Reuters
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، التقى اليوم الخميس بنائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، في طهران.
ويأتي اللقاء بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من "خيارات أخرى" محتملة في حال فشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
المصدر: أ ف ب
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