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المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني في طهران

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المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني في طهران
Reuters
لقاء المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، ونائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، طهران، 14 أكتوبر 2021
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، التقى اليوم الخميس بنائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، في طهران.

ويأتي اللقاء بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من "خيارات أخرى" محتملة في حال فشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: أ ف ب

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