 
مباشر
عاجل
لبنان.. ارتفاع عدد القتلى نتيجة اشتباكات الطيونة إلى 4

بالفيديو.. لحظة اعتقال مهاجم كونغسبرغ وتفاصيل عن هويته

أخبار العالم

بالفيديو.. لحظة اعتقال مهاجم كونغسبرغ وتفاصيل عن هويته
لحظة اعتقال مهاجم كونغسبرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ri79

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال الشرطة النرويجية لمهاجم كونغسبرغ الذي قتل 5 أشخاص بقوس وسهام.

إقرأ المزيد
الشرطة النرويجية: مهاجم كونغسبرغ اعتنق الإسلام مؤخرا وهناك شخص ثان!
الشرطة النرويجية: مهاجم كونغسبرغ اعتنق الإسلام مؤخرا وهناك شخص ثان!

وقالت الشرطة اليوم الخميس، إن المهاجم المعتقل هو مواطن دنماركي يبلغ من العمر 37 عاما، اعتنق الإسلام مؤخرا، وكان معروفا لدى الشرطة.

وأضافت أنه قتل ما مجموعه 5 أشخاص، 4 نساء ورجل واحد، جميعهم بين 50 و70 عاما، مشيرة إلى أنها لا تستبعد فرضية "الهجوم الإرهابي".

وفي بيان لها، أفادت شرطة أوسلو بأنها تلقت تقارير عن وجود رجل آخر يحمل قوسا وسهاما، مؤكدة أنها بصدد البحث عنه.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا