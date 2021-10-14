كوساتشوف: التصريحات الأمريكية حول الصواريخ الروسية في أوروبا لا أساس لها

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن التصريح الأمريكي الذي مفاده أن روسيا تنشر صواريخها في أوروبا، لا أساس له.

وقال كوساتشوف في حديثه لوكالة "نوفوستي"، اليوم الخميس: "إنه تصريح فارغ جديد ومحاولة للتخلص من رأس مؤلم إلى رأس صحي. ويجب بحث المسائل المناسبة على مستوى الخبراء وليس بواسطة "دبلوماسية مكبر الصوت"، لا سيما عندما يكون لديك مكبر صوت وليس الدبلوماسية".

وقال مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون نزع السلاح النووي، جيفري إيبيرهارد، سابقا لوكالة "نوفوستي" ردا على سؤال حول موقف إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايد، من اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لفرض حظر على نشر صوريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، قال إن الولايات المتحدة تعتبر من الضروري أن تسحب روسيا من الأراضي الأوروبية الصواريخ التي كانت تنتهك، وفق رأي الجانب الأمريكي، معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

المصدر: نوفوستي