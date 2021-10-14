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مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات في حريق بجنوب تايوان

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مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات في حريق بجنوب تايوان
Reuters
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أدى حريق في جنوب تايوان إلى مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات بعد أن اجتاح مبنى سكنيا، ليل الأربعاء/ الخميس.

وقال مسؤولو إدارة الإطفاء في مدينة كاوشيونغ إن النيران اشتعلت في المبنى المكون من 13 طابقا في حوالي الساعة الثالثة صباحا، وتم نقل 55 شخصا إلى المستشفى، من بينهم 14 شخصا لم تظهر عليهم أي علامات تدل على الحياة.

وقال رئيس إدارة الإطفاء وهو يخاطب الصحفيين في موقع الحريق، إن 11 شخصا على الأقل تم العثور عليهم في مكان الحادث جرى إرسالهم مباشرة إلى المشرحة.

وبحسب إدارة الإطفاء فإن الحريق "شديد للغاية" ودمر العديد من طوابق المبنى، فيما لم يتأكد رجال الإطفاء من مصدر الحريق، لكن النيران اشتعلت بشدة حيث تراكم الكثير من المخلفات.

المصدر: AP

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