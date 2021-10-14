كاتب تركي يؤسس دار نشر في ألمانيا لطباعة الكتب التي حظرها أردوغان في تركيا

أعلن الكاتب الصحفي التركي، جان دوندار، تأسيس دار نشر في ألمانيا للكتب المحظور طباعتها وتداولها في تركيا بأمر من الرئيس طيب رجب أردوغان.

وقال دوندار في تصريح: "لا يجد الكثير من الصحفيين فرصة للكتابة والتعبير بسبب الضغوط المتزايدة (في تركيا) في السنوات الأخيرة، كما يتم مصادرة المطبوعات والتخلص منها".

وأشار إلى أن "دار النشر التي أسسها في المنفى ستكون بمثابة ملاذ للكتاب وستساعدهم على نشر كتبهم بدون التعرض للحظر".

وكانت وزارة التعليم التركية أفادت في بيان نشرته بأنه "منذ عام 2016، العام الذي شهد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان، تمت مصادرة وإتلاف أكثر من 300 ألف كتاب، بما في ذلك الكتب المدرسية التي تتضمن كلمة بنسلفانيا"، حيث تم نفي رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن.

وفي سبتمبر 2019، أعلن "المجلس التركي لحماية القاصرين من المطبوعات الضارة" أن كتابا للمؤلفة البولندية إليزابيث برامي بعنوان "إعلان حقوق الأولاد والبنات" تم منع بيعه في مكتبات تركيا بسبب "تأثيره السيء على الأطفال".

المصدر: "مونت كارلو"