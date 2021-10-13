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لجنة الكونغرس تستدعي مسؤولا رفيعا في إدارة ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

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لجنة الكونغرس تستدعي مسؤولا رفيعا في إدارة ترامب في قضية اقتحام الكابيتول
Reuters YURI GRIPAS
المسؤول السابق في وزارة العدل الأمريكية جيفري كلارك
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أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي مذكرة استدعاء بحق جيفري كلارك المسؤول الرفيع السابق في وزارة العدل، أحد أكبر داعمي مزاعم دونالد ترامب بشأن تزوير نتائج الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة، الديمقراطي بيني تومبسون في بيان له، يوم الأربعاء، إن اللجنة "بحاجة إلى الاطلاع على جميع التفاصيل بشأن جهود الإدارة السابقة لتأخير إقرار نتائج انتخابات 2020 والترويج للمعلومات المضللة بشأن نتائج الانتخابات".

وأضاف: "نحن بحاجة فهم دور السيد كلارك في تلك الجهود داخل وزارة العدل ومعرفة من كان متورطا فيها من الإدارة. وتتوقع اللجنة الخاصة من السيد كلارك تعاونا كاملا مع تحقيقنا".

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وتطالب المذكرة كلارك بالإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق حتى 29 أكتوبر الجاري.

وكانت اللجنة قد استدعت أكثر من 10 أشخاص للإدلاء بالشهادة في إطار التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي من قبل أنصار ترامب، في اليوم الذي كان من المقرر أن يقر فيه الكونغرس نتائج الانتخابات رسميا، والتي خسرها ترامب دون أن يعترف بخسارته.

وأسفر اقتحام الكابيتول عن سقوط عدة قتلى، وألقت الأجهزة الأمنية الأمريكية القبض على مئات الأشخاص على ذمة التحقيقات.

المصدر: رويترز

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