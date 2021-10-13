كوريا الجنوبية تدعو بيونغ يانغ للرد على الدعوة لاستئناف الحوار

دعت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية للرد على دعوةتها لاستئناف الحوار الذي انقطع في الفترة الأخيرة.

وقال ممثل كوريا الجنوبية خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء: "ندعو كوريا الشمالية للرد على دعوتنا لاستئناف الحوار".

وكانت الكوريتان قد أعلنتا عن عودة قنوات الاتصال بينهما في 27 يوليو الماضي، وذلك بعد انقطاع عملها منذ يونيو 2020.

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وتوقفت كوريا الشمالية عن الرد على الاتصالات على خلفية المناورات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة في أغسطس الماضي.

وقالت وزارة كوريا الجنوبية لشؤون الوحدة في أواخر سبتمبر الماضي إنها تأمل في عودة الاتصالات مع كوريا الشمالية بأسرع ما يمكن واستئناف عمل مكتب الاتصالات بين الكوريتين.

المصدر: نوفوستي