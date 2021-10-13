إعلام عبري: إسرائيل تجلب 250 مهاجرا من يهود "بني منشيه" من الهند

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بهبوط طائرة إسرائيلية في مطار بن غوريون على متنها حوالي 250 مهاجرا من يهود "بني منشيه" في الهند، بعد سنوات من الانتظار.

وذكرت القناة أن الوكالة اليهودية ومنظمة "شافي يسرائيل" (غير حكوميتين) كانتا المسؤولتين عن جلب هؤلاء المهاجرين إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن "المهاجرين وصلوا إلى إسرائيل بعد قرار الحكومة رقم 983، الذي صاغته وزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا (حزب "هناك مستقبل"، وهي من يهود الفلاشا)، وتمت بموجبه الموافقة على هجرة 548 مهاجرا من مجتمع "بني منشيه" في الهند، ووضع ميزانية لذلك.

وبحسب القناة السابعة، لا يزال حوالي 6 آلاف و500 فرد من هذه الجالية ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل، بينما هاجر إليها بالفعل نحو 4 آلاف منهم في أوقات سابقة.

المصدر: "القناة السابعة الإسرائيلية"