وكالة "دينيك أي" تكشف عن الحالة الصحية للرئيس التشيكي

أفادت وسائل إعلام تشيكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان (77 عاما) يعاني من اعتلال في الكبد وأنه يرقد حاليا في المستشفى العسكري المركزي الذي نقل إليه.

ووفقا لوكالة "دينيك أي"، فإن "التدهور في الحالة الصحية للرئيس هو نتيجة لفشل الكبد الحاد أو المزمن مصحوبة بأعراض نفسية وعصبية مختلفة، وقد تكون ناجمة عن تليف الكبد".

وأشار أحد المصادر، إلى أن هذا "يتجلى في حقيقة أنه مشوش الذهن ويتحدث بشكل غير مترابط"، فيما أكد المصدر الآخر أن "زيمان يتحدث، لكن بصعوبة".

ونقل زيمان إلى المستشفى يوم الأحد الماضي، وزعمت وسائل الإعلام أنه "فقد وعيه فور وصوله إلى المستشفى".

من جهته، قال رئيس المكتب الرئاسي، فراتيسلاف مينارج، إن "الرئيس كان نائما.. وأن حالته الصحية مستقرة".

بدوره، أشار مدير المستشفى العسكري والطبيب المعالج للرئيس، ميروسلاف زابورال، أنه "تم وضع زيمان في وحدة العناية المركزة"، ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

في منتصف سبتمبر الماضي، نقل الرئيس التشيكي إلى المستشفى، حيث مكث لمدة ثمانية أيام، وأشار المكتب الرئاسي إلى أن "الأطباء أجروا تصويرا مقطعيا وفحصا بالموجات فوق الصوتية، وأخذوا الدم لتحليله"، ولم يكشف الفحص عن أي أمراض أو مشاكل صحية.

ويعاني زيمان من خلل في الأعصاب، وبسببه يتحرك منذ الربيع الماضي مستخدما كرسيا متحركا.

المصدر: "نوفوستي"