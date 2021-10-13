أفغانستان.. إنشاء منظمة مسلحة تدافع عن أقلية الهزارة

أعلنت ما تسمى جبهة "الجنود المجهولين في هزارستان" عن وجودها في أفغانستان للدفاع عن أقلية الهزارة العرقية والدينية، حسبما أوردت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء.

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ونشرت الوكالة على صفحتها في "تويتر" شريط فيديو بقول فيه متحدث باسم المنظمة المسلحة إن أفراد الجبهة لا يرون فرقا بين حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" وأنهم مستعدون للقتال في كل شبر من البلاد يقطن فيه شعب الهزارة "للدفاع عن الحق والوقوف ضد القمع".

#تازه_اختصاصی

جبهه «سربازان گمنام هزارستان» اعلام موجودیت کرد



آماج به نوار تصویری جریان مسلحی زیر نام سربازان گمنام هزاران دست یافته است. سخنگوی این جبهه می‌گوید که طالب و داعش یکی‌ست و برای دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم آماده مبارزه در نقاط مختلف هزاره‌جات اند.#آماج_نیوزpic.twitter.com/2slxYmN7gF — Aamaj News (@AamajN) October 13, 2021

وفي سبتمبر الماضي قال محمد محقق، مستشار الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إن حركة "طالبان" التي وصلت إلى الحكم في أفغانستان أواسط أغسطس، نشرت قواتها في ولاية دايكندي وسط البلاد حيث تقوم بطرد الهزارة من أراضيهم الخصبة هناك من أجل توزيعها بين أنصارها. واتهم محقق "طالبان" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الهزارة، متوجها إلى الأمم المتحدة بطلب وقف الكارثة الإنسانية.

وفي سبتمبر أيضا أعلن محمد كريم خليلي نائب الرئيس الأفغاني السابق وزعيم أقلية الهزارة بأفغانستان، أن الجماعة ستلجأ للمواجهة المسلحة مع "طالبان" "إذا لم تف الحركة بوعودها وتمتنع عن الاستبداد".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت مطلع هذا الشهر إن مسلحي "طالبان" قتلوا خارج نطاق القضاء 13 من أبناء عرقية الهزارة، معظمهم من الجنود الأفغان الذين استسلموا للحركة.

وتشكل الهزارة، وهي أقلية عرقية ناطقة باللغة الفارسية ومعظمهم مسلمون شيعة، حوالي 9% من سكان أفغانستان، البالغ عددهم 36 مليون نسمة.

المصدر: "آماج نيوز" + وكالات