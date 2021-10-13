الكويت.. تشديد الدوريات على جسر جابر لمنع تكرار محاولات الانتحار

قررت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر، وذلك بعد تكرارها بصورة ملفتة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية إن أبرز تلك الاجراءات تتمثل في وضع دوريات جوالة على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الأمن العام والنجدة لفرض حالة من الانضباط، وتوقيف المشتبه فيهم.

وكشفت المصادر أن الأبعاد مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على تلك الخطوة، مشددة على أن تعليمات واضحة وصريحة صدرت لرجال الأمن بالتعامل بكل حزم وعدم تهاون مع تلك القضايا.

يذكر أن وافدين من الجنسية المصرية والهندية على أقدما على الانتحار من على الجسر خلال أقل من 24 ساعة، لكن تم انقاذهما.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أقدمت فتاة عربية تحمل الجنسية الأسترالية وتبلغ من العمر 21 عاما على الانتحار في الكويت، حيث ألقت بنفسها من جسر جابر إلى البحر، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتها.

المصدر: "القبس" + RT