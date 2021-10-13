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لابيد: إسرائيل تحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية

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لابيد: إسرائيل تحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية
الصورة من حساب وزير الخارجية الإسرائيلي على "تويتر"
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل تحتفظ بالحق في التحرك ضد سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية، وأن "كل تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب لامتلاك قنبلة نووية".

وفي تصريح خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، قال لابيد: "إيران على عتبة أن تصبحدولة نووية. كل يوم يمر وكل تأخير في المفاوضات يجعل إيران أقرب إلى إمتلاك قنبلة نووية".

وأضاف: "نحن نكتب فصلا جديدا في تاريخنا بالتحالف بين المعتدلين. التركيز على الحياة والأمل والتفاؤل والتطلع إلى الأمام.. أشكركم على هذا التحالف وعلى الصداقة التي تجمعنا. إنه مصدر أمل للعالم كله".

المصدر: RT

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