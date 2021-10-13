محكمة في تركيا تلزم وزارة الداخلية بدفع تعويض مالي لعائلة صحفي تركي أرمني اغتيل عام 2007

قررت محكمة الاستئناف العليا في تركيا إلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ تعادل نحو 111 ألف دولار لعائلة الصحفي التركي الأرمني هرانت دينك تعويضا عن مقتله عام 2007، وفقا لوسائل إعلام.

وبحسب قناة Haber Global التلفزيونية التركية فقد توصلت المحكمة إلى استنتاج أن أجهزة الأمن التركية لم تتخذ الخطوات اللازمة بحماية دينك، صاحب ورئيس تحرير صحيفة "آغوس" التركية الأرمنية، من عنف القوميين المتطرفين الأتراك.

وفي 19 يناير 2007 قتل دينك قبالة مقر صحيفته برصاص الناشط المتطرف أوغون ساماست، الذي فسر لاحقا تصرفاته بمواقف الصحفي السياسية، خاصة إزاء قضية الإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية.

وتبين من مواد التحقيق في قضية اغتيال دينك أن الشرطة وقوات الدرك التركية كانت على علم بتحضيرات لقتله، لكنها لم تتخذ إجراءات لمنع ارتكاب الجريمة.

المصدر: Haber Global