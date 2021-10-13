قادة ألمانيا يكرمون قوات بلادهم المنسحبة من أفغانستان بعد 20 عاما هناك

أشاد قادة ألمانيا بقوات بلادهم التي بقيت أكثر من 20 عاما في أفغانستان قبل انسحابها النهائي في حزيران المضي

وأقامت وزارة الدفاع الألمانية تكريما في برلين حضره الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولون كبار آخرون.

وقال رئيس البلاد إن الرد الألماني على النهاية المخيبة للآمال لمهمة قوات بلاده في أفغانستان، يجب ألا يكون "الاستقالة والتراجع" عن الشؤون العالمية.

وأضاف شتاينماير أنه كان من الصواب التوجه إلى أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه "كانت هناك أسباب وجيهة دائما لبقاء القوات الألمانية في أفغانستان، رغم الشكوك والانتقادات اللاذعة في كثير من الأحيان".

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وكانت ألمانيا في السنوات الأخيرة ثانية أكبر مزود للقوات بعد الولايات المتحدة.

وخدم أكثر من 150 ألف جندي ألماني في أفغانستان بين بداية عام 2002 وانسحابهم النهائي هذا الصيف، وقد قتل منهم 59 جنديا خلال تلك الفترة.

المصدر: "أسوشيتد برس"