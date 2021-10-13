"بوينغ": العمال غير المطعمين ضد كورونا قد يفصلون من العمل

وجهت شركة "بوينغ" رسالة داخلية إلى جميع موظفيها الأمريكيين، أعلنت فيها أنه يجب إما تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو مواجهة إمكانية الفصل من العمل.

وقالت شركة تصنيع الطائرات إن الموظفين أمامهم حتى الثامن من ديسمبر للحصول على اللقاح وإنها تسمح باستثناءات محدودة فقط (إعاقة أو بناء على معتقد ديني)، مشيرة إلى أن ""الامتثال لهذه المتطلبات هو شرط للتوظيف، أما الموظفون غير القادرين على تلبية هذه المتطلبات بحلول 8 ديسمبر قد يتم تسريحهم من الشركة".

وأوضحت أن الموظفين الذين سيقدمون طلب استثناء من الحصول على اللقاح، سيخضعون بشكل متكرر لاختبار كوفيد-19 وسيتعين عليهم تقديم اختبار كورونا سلبي عند الطلب، مبينة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لأمر الرئيس جو بايدن التنفيذي الذي يطالب بتفويضات لقاح كوفيد-19 للشركات التي هي من مقاولي الحكومة الفدرالية.

المصدر: The Hill