بيان مشترك للقادة الروحيين حول إقليم ناغورني قره باغ

دعا القادة الروحيون لكل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان لتوضيح مصير المفقودين أثناء النزاع في إقليم ناغورني قره باغ والمساعدة في إطلاق سراح أسرى الحرب.

وأجرى بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، اليوم الأربعاء، في دير دانيلا بموسكو مفاوضات ثلاثية مع الكاثوليكوس لجميع الأرمن كاريكين الثاني ورئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده. وعشية اللقاء الثلاثاء أجرى كيريل لقاءات منفصلة مع كل منهما.

وجاء في بيان ختامي صدر عن القادة الروحيين الثلاثة: "ندعو لتوضيح مصير المفقودين والمساعدة في عملية تحرير أسرى الحرب ومنع الاستخدام غير الشرعي للأسلحة الخطيرة ضد السكان المدنيين".

وأضاف البيان: "كانت منطقة القوقاز تشتهر دائما بتنوعها الهائل في الشعوب واللغات والثقافات. وبالنسبة إلى الشعبين الأذربيجاني والأرمني لا يوجد مستقبل آخر إلا التعايش معا. ومن المهم جدا اليوم استعادة ثقة الناس ببعضهم البعض مرة أخرى، وتعلم كيفية معاملة الجار باحترام والاستعداد للمساعدة المتبادلة. وأهم ضمان لذلك هو احترام المزارات الدينية والآثار التاريخية والمقابر واحترام المشاعر الدينية للأشخاص من ديانة مختلفة والحفاظ بعناية على ذكرى الأموات. وعلى القادة الروحيين أن يستخدموا شعبيتهم من أجل خلق أجواء حسن الجوار بين الأديان والشعوب والحفاظ عليها".

وتابع: "من الضروري في المستقبل السعي بكل الوسائل الممكنة لتجنب لغة الكراهية والامتناع عن الدعوات للعمل العسكري في منطقة الصراع. ندعو الشباب إلى عدم الاستسلام لروح العدوان والتطرف والسعي أولا وقبل كل شيء إلى السلام".

المصدر: نوفوستي