مسؤول أوكراني: نتوقع إجابة واضحة من موسكو بشأن استعدادها للقاء بين بوتين وزيلينسكي

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن كييف تتوقع إجابة واضحة من موسكو حول استعدادها لإجراء لقاء بين الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

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وقال كوليبا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تم بثه في "فيسبوك": "كل يوم أتلقى أي بيانات من روسيا حيث يعلق مسؤولون ما على آفاق إجراء هذا اللقاء. ويعلقون عليه بشكل مختلف. من جهة يتجنبون هذا اللقاء، ومن جهة أخرى لا يمكنهم التوقف من الحديث عنه".

وشدد على أن كييف مستعدة لإجراء هذا اللقاء.

وأضاف: "نتوقع إجابة واضحة من روسيا حول ما إذا كانت مستعدة أم غير مستعدة لهذا اللقاء. ومن الممكن أن يجري هذا اللقاء في إطار مجموعة "النورماندي" حال إجراء لقائها. ونريد إجراء لقاء في إطار هذه المجموعة في القريب العاجل. ومن الممكن إجراء لقاء الرئيسين بشكل منفصل. لكن أهم شيء هو أنه روسيا تبدو مرتبكة الآن، ولا يمكنها تقديم إجابة واضحة عن السؤال: هل سيلتقون معنا أم لا؟"

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن سابقا أنه يريد أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، مشيرا إلى أن هذا اللقاء قد يكون مثمرا. كما عبر عن اعتقاده أن محيط الرئيس الروسي يحاول منع إجراء هذا اللقاء. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن بوتين لم يعارض إجراء لقاء مع زيلينسكي، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تحديد قائمة المواضيع للمناقشة وأن الشروط المسبقة لإجراء المفاوضات بين الرئيسيين بحلول نهاية العام الجاري ليست موجودة.

المصدر: نوفوستي