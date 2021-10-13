كيم يتفقد أحدث الأسلحة ويشرب بيرة مع جنرالاته (فيديو)

عرضت كوريا الشمالية أسلحتها الجديدة في معرض التطوير الدفاعي الذي أقامته الاثين في بيونغ يانغ والذي زاره زعيم البلاد كيم جونغ أون.

ووفقا لتحليل صور ومقاطع فيديو الأسلحة التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مثل التلفزيون المركزي، عرضت كوريا الشمالية صاروخا مشابها لصاروخ "MARV" البالستي الذي يكون رأسه الحربي قادرا على المناورة البحرية، خلال المعرض.

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كما عرضت نسخة كورية شمالية من صاروخ "سبايك" الموجه بدقة وتم الكشف عن مشاهد إطلاقه . وتمتلك كوريا الجنوبية أيضا صاروخ "سبايك" الذي طورته إسرائيل، منذ عام 2010.

وكشفت كوريا الشمالية أيضا عن الصاروخ فرط الصوتي، الذي أجرت اختباره في 28 سبتمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، عرضت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يطلق من القطار، كشفت النقاب عنه في 16 سبتمبر لأول مرة، ومدفعية جديدة عيار 76 ملم، وفرقاطة تم تصميمها بنقنية "ستيلث". كما تم الكشف عن مقطع فيديو إطلاق الصاروخ البالستي الذي يطلق من غواصة (SLBM) "بوكغوكسونغ - 3" لأول مرة.

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ويبدو أن كوريا الشمالية أطلقت اسم "هواسونغ - 17" على الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات (ICBM) الذي تم الكشف عنه في العرض العسكري في 10 أكتوبر من العام الماضي.

بث التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي مقطع فيديو لكيم جونغ أون وهو يتفقد الأسلحة الجديدة تتضمن لقاطات نادرة تظهر الزعيم في معية مسؤولين مدنيين وعسكريين وهم يتبادلون الحديث وراء طاولة ويشربون سجائر وبيرة.

المصدر: "يونهاب"