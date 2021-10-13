عبد اللهیان يدعو لمنع حدوث سوء الفهم في العلاقات بين إيران وأذربيجان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن على بلاده وأذربيجان منع حدوث سوء الفهم بالعلاقات بينهما ومن الجدير أن يواصلا علاقاتهما بسرعة في المسار الصحيح والمتنامي.

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وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، "ضرورة الاحترام المتبادل والاستقلال والسيادة ووحدة أراضي الدول" وقال: إن "لطهران وباكو علاقات عريقة مع بعضهما بعضا".

وأضاف: أن "على البلدين منع حدوث سوء الفهم في العلاقات بينهما ويجدر أن يواصلا علاقاتهما بسرعة في المسار الصحيح والمتنامي".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تتوقع حل مشكلة العبور الترانزيتي للشاحنات الإيرانية.

وأشار إلى عمق العلاقات بين الشعبين والبلدين وقال: إن "لطهران وباكو أعداء ولا ينبغي للبلدين أن يمنحا الفرصة للأعداء للإخلال بالعلاقات بينهما ويتوجب حل وتسوية الهواجس عن طريق الحوار والتعاون".

من جانبه وصف وزير خارجية أذربيجان، العلاقات مع إيران بأنها "ودية" وقال: إن العلاقات مع الدول الصديقة تأتي في الأولوية بالنسبة لأذربيجان".

وأكد بایراموف، على حل وتسوية المشاكل عن طريق الحوار وفي أجواء هادئة وودية.

واقترح إجراء محادثات بين مسؤولي الجمارك في البلدين لحل مشكلة ترانزيت السلع الإيرانية، وأكد على متابعة قضية الإفراج عن السائقين الإيرانيين المعتقلين في بلاده.

ووجه الوزيران الدعوة كل منهما للآخر لزيارة طهران وباكو.

المصدر: "إرنا"