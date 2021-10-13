"المجاهدون" يزيحون "بوش" من سوق شعبية مشهورة في كابل

ذكر شهود وأكدت صور تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الثلاثاء أن السلطات الأفغانية غيرت اسم سوق شعبية ذائعة الصيت في العاصمة كابل.

وأظهرت صور عملية تعليق لافتة جديدة فوق مدخل السوق كتب عليها اسم "المجاهدون".

Kabul’s #BushBazaar long known as a place for military surplus and smuggled US food & goods, now renamed #MujahideenBazaar. #Taliban on changing #US legacies… pic.twitter.com/dObFbnW5Sc — Fahim Sadat (@FahimSadat) October 12, 2021

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وكانت السوق قد أقيمت بعد عام 2001 وكانت تباع فيها بالأساس سلع وبضائع ذات طابع عسكري من الأحذية والملابس وغيرها من المنتجات المصنعة أصلا لصالح القوات الأمريكية لكن تم تهريبها للسوق.

واسم السوق الرسمي كان ماركت أرزو آريا (سوق أمل آريا)، لكن الناس تعارفوا على تسميتها "بازار بوش"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الذي شن في ذلك العام حملة عسكرية أطاحت بحكم "طالبان" وأسست لوجود عسكري أمريكي في البلاد دام 20 عاما وانتهى مع عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس الماضي.

في وقت سابق، غيرت "طالبان" اسم مطار كابل الدولي حاذفة منه ذكر الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، كما شطبت اسم برهان الدين رباني، رئيس أفغانستان الأسبق الذي قتل عام 2011، من اسم كلية التربية في العاصمة.

المصدر: وكالات