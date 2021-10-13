الاشتباه بقيام موظفين من إدارة ترامب باختلاس هدايا

قالت قناة "إن بي سي نيوز"، إن المفتش العام بالخارجية الأمريكية، يتحقق من احتمال قيام موظفين في البيت الأبيض خلال رئاسة دونالد ترامب، باختلاس هدايا باهظة الثمن مخصصة للأجانب.

وذكرت القناة، نقلا عن مصدر مطلع، أن "مكتب المفتش العام يحقق في ما إذا كان الموظفون الذين عينهم ترامب آنذاك، قد أخذوا هدايا من مخزن وزارة الخارجية إلى بيوتهم في يناير".

وبحسب المصدر، تبلغ قيمة الهدايا المفقودة "أرقاما كبيرة".

وأشارت القناة، إلى أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت في وقت سابق، أنه لم يتم العثور على الهدايا المخصصة للوفود الأجنبية لقمة مجموعة السبع في 2020.

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تم إلغاء القمة بسبب الوباء، وكان من المقرر تقديم هدايا على شكل حقائب جلدية وصوان من الصفيح وصناديق رخامية مع الختم الرئاسي أو توقيعات الرئيس عقيلته.

ونوهت القناة بأنه يتم تسجيل الهدايا المقدمة للمسؤولين الأمريكيين، في دائرة البروتوكول بوزارة الخارجية. ويتم تخزين هذه الهدايا في مؤسسة الأرشيف الوطني أو لدى مؤسسة حكومية أخرى، أو شراؤها وتسديد قيمتها إلى وزارة المالية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي