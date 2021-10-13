المبعوث النووي الكوري الجنوبي: دور روسيا مهم لاستئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية

غادر المبعوث النووي لكوريا الجنوبية نوه كيو دوك، اليوم الأربعاء البلاد متوجها إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي إيغور مورجولوف.

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وقال نوه، الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، في تصريح صحفي في مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول، قبل توجهه إلى روسيا، قال إن "روسيا لديها دورا مهما تلعبه لاستئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية".

وأضاف في رد على سؤال حول جدول أعمال اجتماعه في روسيا أن "عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية متوقفة حاليا، ومن الضروري استئناف الحوار بسرعة وفي هذا الصدد، فإن دور روسيا مهم".

وأفاد بأن روسيا تفهم جيدا موقف كوريا الشمالية، موضحا أنه "سيطلب من روسيا أن تضطلع بدور بناء باطراد لتحسين العلاقات بين الكوريتين واستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وتابع أنه سيناقش مع الجانب الروسي "الجهود المبذولة والتقدم المحرز في التعامل مع كوريا الشمالية خلال الـ50 يوما الماضية، وبما فيها اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي حول إعلان نهاية الحرب الكورية 1950-1953 أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يجري نوه محادثات مع مورجولوف في يوم 14 أكتوبر(بتوقيت روسيا) ويحضر مأدبة غداء.

ويأتي اللقاء بينهما بعد مرور حوالي 50 يوما من آخر اجتماع بينهما في سيئول في نهاية أغسطس الماضي.

المصدر: يونهاب