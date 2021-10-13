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مراسلة "CNN" تنشر "صورة بألف كلمة"

أخبار العالم

مراسلة
Reuters JORGE SILVA
عنصر من "طالبان" في أفغانستان
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نشرت مراسلة شبكة "CNN"، كلاريسا وارد، صورة تجمعها مع رئيس وزارة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بحركة "طالبان" في مقابلة معه، معلقة عليها بالقول إنها "صورة بألف كلمة".

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت كلاريسا وارد الصورة، وعلقت عليها قائلة: "صورة تساوي ألف كلمة..لا داعي لتكبير الصورة لترى كيف يشعر رئيس وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في "طالبان" بغزنة، حيال الجلوس معي. قصتنا هنا".

المصدر: RT

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