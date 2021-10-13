مراسلة "CNN" تنشر "صورة بألف كلمة"

نشرت مراسلة شبكة "CNN"، كلاريسا وارد، صورة تجمعها مع رئيس وزارة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بحركة "طالبان" في مقابلة معه، معلقة عليها بالقول إنها "صورة بألف كلمة".

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت كلاريسا وارد الصورة، وعلقت عليها قائلة: "صورة تساوي ألف كلمة..لا داعي لتكبير الصورة لترى كيف يشعر رئيس وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في "طالبان" بغزنة، حيال الجلوس معي. قصتنا هنا".

A picture is worth a thousand words. You don’t have to zoom in to see how the Taliban’s head of the ministry for the propagation of virtue and prevention of vice in Ghazni feels about sitting down with me. Our story here. https://t.co/Wh7jMkbXjxpic.twitter.com/RzqIzg8nqb — Clarissa Ward (@clarissaward) October 12, 2021

المصدر: RT