روسيا والاتحاد الأوروبي يجريان لقاء جديدا بشأن الاعتراف بشهادات التطعيم ضد كورونا

أفاد المركز الصحفي لوزارة الصحة الروسية، بأن روسيا والاتحاد الأوروبي أجريا لقاء جديدا بشأن الاعتراف بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: تستمر عملية المفاوضات بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد بين روسيا والاتحاد الأوروبي. جرى لقاء عمل جديد عبر الفيديو بين ممثلي وزارتي الصحة الروسية والأوروبية".

وأفاد المكتب أيضا بأن روسيا والاتحاد الأوروبي سيجريان سلسلة مشاورات بين الخبراء لتنسيق المقاييس الرئيسية للاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد.

ودقق المكتب أن وزارة الصحة الروسية وجهت إلى مكتب الاتحاد الأوروبي وثائق طالب الجانب الأوروبي بتقديمها أثناء اللقاء السابق".

وتابع: "يهدف العمل في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات كوفيد إلى إزالة الحواجز للتنقل الحر للمواطنين الروس في أراضي الاتحاد السوفيتي وبالعكس. ولا تزال المشاورات الثناية بهذا الشأن مستمرة".

المصدر: نوفوستي