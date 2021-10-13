نائب رئيس الوزراء الروسي يناقش مع الرئيس الكوبي التعاون الثنائي

التقى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أمس الثلاثاء، أثناء زيارته إلى كوبا، الرئيس الكوبي، ميغيل دياس كانيل.

وجاء في بيان صدر عن إدارة نائب رئيس الوزراء الروسي: "في إطار الجولة التقى نائب رئيس الوزراء الروسي الرئيس الكوبي، ميغيل دياس كانيل، بالإضافة إلى نظيره في اللجنة الروسية الكوبية للتعاون بين الحكومات نائب رئيس الوزراء الكوبي، ريكاردو كابريساس. وكانت الزيارة تهدف إلى بحث طرق تطوير التعاون الثنائي المفيد للطرفين وزيادة التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين وكذلك البحث عن طرق مواصلة تطوير المشاريع المشتركة في أراضي كوبا".

وقال بوريسوف خلال لقائه مع نظيره الكوبي، ريكاردو كابريساس: "تظهر كثافة الاتصالات الثنائية بما في ذلك على المستوى العالي الطابع البناء للحوار بين بلدينا. وتستمر هذه الديناميكية على الرغم من الحقائق الاقتصادية التي سببتها الجائحة. وتدخل كوبا قائمة أهم الشركاء الاقتصاديين لروسيا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وشدد على أن الشراكة الاستراتيجية مع كوبا لا تزال أولوية بالنسبة لروسيا بالرغم من تداعيات جائحة كورونا والحصار المتشدد المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: تاس