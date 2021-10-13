 
مباشر

باشينيان: اللقاء مع بوتين في موسكو كان مثمرا

أخبار العالم

باشينيان: اللقاء مع بوتين في موسكو كان مثمرا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhti

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مساء أمس الثلاثاء، كان مثمرا.

وأضاف باشينيان، في تغريدة كتبها على تويتر الليلة الماضية: "التقيت اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان الاجتماع مثمرا للغاية. ناقشنا العلاقات الثنائية، والوضع في المنطقة. وسنواصل الاتصالات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا".

في وقت سابق، أعلن المكتب الصحفي لحكومة أرمينيا، أن باشينيان وبوتين سيناقشان أجندة علاقات التحالف بين يريفان وموسكو، وقضايا الأمن الإقليمي، وتنفيذ الاتفاقات حول قره باغ، وكذلك التعاون في منظمات التكامل.

إقرأ المزيد
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرمني تطبيق نظام الهدنة في قره باغ
بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرمني تطبيق نظام الهدنة في قره باغ

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا