بوريل: صفقة "غازبروم" وهنغاريا لا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي

قال المفوض السامي للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن العقد المبرم بين "غازبروم" وهنغاريا لا ينتهك التشريعات الأوروبية.

وأشار بوريل إلى أن، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تملك حرية الدخول في اتفاقيات ثنائية.

ونقلت "رويترز"، عن بوريل قوله خلال قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف: "على حد علمي، لا يوجد شيء غير قانوني في هذه الصفقة بين هنغاريا وغازبروم. ولا شيء فيها، يتعارض مع التشريعات الأوروبية".

في وقت سابق، أبرمت روسيا وهنغاريا صفقة، تقوم خلالها "غازبروم" بتوريد نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى هنغاريا لمدة 15 عاما.

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وبموجب الاتفاقية، التي دخلت حيز التفيذ في 1 أكتوبر 2021، سيتم ضخ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا من خلال خط "السيل التركي"، عبر تركيا فبلغاريا ومن ثم صربيا وبعدها هنغاريا.

فيما سيتم ضخ مليار مكعب آخر من الغاز الروسي سنويا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا. وفي الماضي كانت تضخ معظم إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى هنغاريا عبر أوكرانيا.

وأثارت اتفاقية الغاز هذه حفيظة أوكرانيا، بسبب خسارتها جزءا من عائدات ترانزيت الغاز الروسي التي كانت تحصل عليها في السابق، وأعلنت أنها ستتوجه بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي