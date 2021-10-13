تغريدة لممثلة أمريكية شهيرة ضد إسرائيل تفجر الإنترنت

تواصل الممثلة والناشطة الأمريكية سوزان ساراندون دعم الشعب الفلسطيني عبر تغريدات على "تويتر" وآخر ما نشرته يوم الاثنين تزامن مع يوم السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

ونشرت ساراندون عبر حسابها على "تويتر" صورة تقارن مساحة الأرض التي استولى عليها مستوطنون في فلسطين بين عامي 1918 و2021، وأخرى في الولايات المتحدة انتزعت من سكانها الأصليين بين عامي 1492 و2021.

وأعادت منظمة "صوت يهودي من أجل السلام" Jewish Voice for Peace، نشر تغريدة ساراندون على حسابها الرسمي على "تويتر"، وشكرتها على "دعم حملة إعادة الأرض للسكان الأصليين، وحق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير في وطنهم".

ومنظمة "صوت يهودي من أجل السلام" منظمة يسارية ناشطة في الولايات المتحدة، تدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.

Thank you @SusanSarandon for supporting #LandBack for Indigenous people and Palestinians' right to return and right to self-determination in their homeland ❤️‍🔥 https://t.co/oP0uVNAQwx — Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 11, 2021

وأحدثت الممثلة الأمريكية ضجة بتغريدتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

الممثلة الأمريكية الشهيرة Susan Sarandon غرّدت عن احتلال فلسطين بهذه التغريدة الجميلة ، فأحدثت ضجة في التواصل الاجتماعي في أمريكا وغضب اللوبي الصهيوني هناك pic.twitter.com/jbRB4qOXVZ — حامد العلي (@Hamed_Alali) October 12, 2021

بينما بعض النجوم العرب ينافقون حكامهم بالتطبيع. النجمة سوزان ساراندون ترفض سرقة #فلسطينhttps://t.co/q4UNGj9sI4 — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) October 12, 2021

Jews ARE native to 🇮🇱 what kind of BS is this? Gooooo back to the beginning of time — Cathrin Hoori Solomon (@cathoorisolomon) October 13, 2021

Why not a blue Patagonia vest? — Grave Reiser (@Mfusion66) October 13, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها ساراندون عن دعمها للشعب الفلسطيني، إذ نشطت خصوصا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، في مايو الماضي، حين غردت قائلة: "هذه ليست اشتباكات، هذه قوة عسكرية فائقة التسليح تقتل مدنيين لسرقة منازلهم.. هذا احتلال واستعمار".

وغردت أيضا تضامنا مع حي الشيخ جراح في القدس: "أنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود.. العالم يشاهد".

المصدر: RT