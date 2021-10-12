إسبانيا.. عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني وجدل مستمر حول الاحتفال بهذا اليوم

حضر الملك الإسباني فيليبي السادس والملكة ليتيتزيا العرض العسكري السنوي لإسبانيا بوسط مدريد احتفالا بالعيد الوطني للبلاد.

وانضمت إلى الزوجين الملكيين ابنتهما الأميرة صوفيا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في الاحتفالات الصاخبة في العاصمة الإسبانية التي أقيمت صباح الثلاثاء.

وتابع العرض حشد كبير من المواطنين ملوحين بالأعلام الإسبانية، تخللته صيحات استهجان وسخرية من بعضهم، عندما اعتلى سانشيز المنصة.

وبالنسبة للكثيرين تعد قوات الفيلق الإسباني المشهورة بالمسيرة السريعة وتميمتهم أبرز ما في العرض.

ويعتبر اليوم الوطني مثيرا للجدل حول ما إذا كان يجب الاحتفال به في ضوء التاريخ الدموي للاستعمار الإسباني.

وطالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إسبانيا بـ"الاعتذار" عن الأحداث التي أحاطت بـ"الغزو" الإسباني للمكسيك، إلا أن إسبانيا تجاهلت مطلبه.

من ناحية أخرى خرج أنصار حزب "فوكس" اليميني المتطرف إلى شوارع برشلونة أيضا للاحتفال بالعيد الوطني للبلاد.

كما خرج متظاهرون مناهضون لـ"الفاشية" إلى الشوارع أيضا، ولكن لرفض ما وصفوه بـ"الاحتفال بالاستعمار الإسباني".

ويوافق هذا اليوم أول نظرة ألقاها المستكشف كريستوفر كولومبوس في 12 أكتوبر 1492 على أرض أثناء سفره برعاية الملكية الإسبانية، بحثا عما أصبح يعرف باسم الأمريكتين.

واستهل هذا الحدث قرونا من استعمار الدول الأوروبية لأمريكا الجنوبية، جالبا معه العنف والمرض والموت للسكان الأصليين.

المصدر: "أسوشيتد برس"